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25 сентября, 08:54

В Казахстане объявили в розыск сообщника племянника Нурсултана Назарбаева

<p>Эфенди Кемаль. Фото © <a href="https://t.me/antikornews/5205" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Антикор РК</a></p>

Эфенди Кемаль. Фото © Антикор РК

Эфенди Кемаль, сообщник Кайрата Сатыбалдыулы — племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, объявлен в розыск на родине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства по противодействию коррупции страны.

Кемалю вменяется "легализация денег и иного имущества, полученного преступным путём", в околотаможенной сфере. По версии следствия, летом 2018 года всего за три дня он обналичил 37 миллиардов тенге и 62 миллиона долларов, для чего ему была выделена доверенность на снятие денег со счёта. Сам подозреваемый является учителем и директором нескольких предприятий.

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Напомним, сотрудники Антикоррупционной службы задержали самого Кайрата Сатыбалдыулы 13 марта по подозрению в хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Матвей Шандрыголов

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