В Казахстане объявили в розыск сообщника племянника Нурсултана Назарбаева

Эфенди Кемаль, сообщник Кайрата Сатыбалдыулы — племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, объявлен в розыск на родине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства по противодействию коррупции страны.

Кемалю вменяется "легализация денег и иного имущества, полученного преступным путём", в околотаможенной сфере. По версии следствия, летом 2018 года всего за три дня он обналичил 37 миллиардов тенге и 62 миллиона долларов, для чего ему была выделена доверенность на снятие денег со счёта. Сам подозреваемый является учителем и директором нескольких предприятий.