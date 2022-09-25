"Больше не могу его видеть": Немцы "потеряли дар речи" после обращения Шольца к нации

Читателей немецкой газеты Die Welt снова шокировали высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца в его еженедельном видеообращении, где он заявил, что цены на энергоносители должны снизиться.

"Тот же самый человек, который благодаря своей энергетической политике сначала поднял цены на энергоносители, теперь требует снижения цен? От таких заявлений теряется дар речи!" — отметил один из пользователей.

"Этому руководству всего год, а мы уже на пути к бедности. Целые концепции жизни <…> рассыпаются в пыль. Для чего и для кого?!" — поддержал другой.

Ещё один читатель отметил, что канцлер "вопит во весь голос против последствий своих собственных решений", а кто-то заявил, что "бедняга забыл, что виноваты он и его политика".

"Сначала взвинтил цены бесполезными санкциями, а теперь требует, чтобы они снизились", — пожаловались подписчики.