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Опубликовано 25 сентября 2022, 09:44
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На горячей линии 122 пояснили, кто может подпасть под частичную мобилизацию в России

Учителя с боевым опытом могут подпасть под частичную мобилизацию в России

Педагога-мужчину, который имеет необходимый боевой опыт, могут призвать в рамках частичной мобилизации в России. Об этом ТАСС рассказали на горячей линии 122.

"В первую очередь сейчас мобилизуют тех, у кого есть боевой опыт, звание. <…> Здесь будет на усмотрение военкомата", — ответил собеседник агентства на вопрос, могут ли призвать учителя для участия в спецоперации на Украине.

На горячей линии напомнили, что призыву сейчас подлежат рядовые и сержанты, матросы, старшины в запасе в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, капитаны третьего ранга — до 55, полковники, капитаны первого ранга — до 60 лет, высшие офицеры — до 65, а также могут быть мобилизованы лица, прошедшие срочную службу, и лица, имеющие опыт реальных боевых действий. Все эти категории граждан подпадают под первую волну мобилизации, заключил собеседник ТАСС.

Правительство Москвы запустило в Telegram чат-бот о частичной мобилизации
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Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов очной и вечерней форм обучения. Согласно документу, она будет предоставлена лишь тем учащимся, которые получают высшее образование впервые.

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Татьяна Миссуми
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