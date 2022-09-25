На горячей линии 122 пояснили, кто может подпасть под частичную мобилизацию в России
Учителя с боевым опытом могут подпасть под частичную мобилизацию в России
Педагога-мужчину, который имеет необходимый боевой опыт, могут призвать в рамках частичной мобилизации в России. Об этом ТАСС рассказали на горячей линии 122.
"В первую очередь сейчас мобилизуют тех, у кого есть боевой опыт, звание. <…> Здесь будет на усмотрение военкомата", — ответил собеседник агентства на вопрос, могут ли призвать учителя для участия в спецоперации на Украине.
На горячей линии напомнили, что призыву сейчас подлежат рядовые и сержанты, матросы, старшины в запасе в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, капитаны третьего ранга — до 55, полковники, капитаны первого ранга — до 60 лет, высшие офицеры — до 65, а также могут быть мобилизованы лица, прошедшие срочную службу, и лица, имеющие опыт реальных боевых действий. Все эти категории граждан подпадают под первую волну мобилизации, заключил собеседник ТАСС.
Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов очной и вечерней форм обучения. Согласно документу, она будет предоставлена лишь тем учащимся, которые получают высшее образование впервые.
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