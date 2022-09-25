На горячей линии 122 пояснили, кто может подпасть под частичную мобилизацию в России

Педагога-мужчину, который имеет необходимый боевой опыт, могут призвать в рамках частичной мобилизации в России. Об этом ТАСС рассказали на горячей линии 122.

"В первую очередь сейчас мобилизуют тех, у кого есть боевой опыт, звание. <…> Здесь будет на усмотрение военкомата", — ответил собеседник агентства на вопрос, могут ли призвать учителя для участия в спецоперации на Украине.

На горячей линии напомнили, что призыву сейчас подлежат рядовые и сержанты, матросы, старшины в запасе в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, капитаны третьего ранга — до 55, полковники, капитаны первого ранга — до 60 лет, высшие офицеры — до 65, а также могут быть мобилизованы лица, прошедшие срочную службу, и лица, имеющие опыт реальных боевых действий. Все эти категории граждан подпадают под первую волну мобилизации, заключил собеседник ТАСС.