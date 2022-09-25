Боец ММА Минеев попал под частичную мобилизацию и уклоняться не будет
Боец ММА Минеев попал под частичную мобилизацию и уклоняться не будет
Владимир Минеев. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев не собирается бегать от призыва после того, как получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. Об этом он рассказал телеканалу "Матч ТВ".
"Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь", — пояснил он.
Минеев уточнил, что он десантник и подпадает под первую волну объявленной мобилизации. "Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина", — заключил он.
Ранее сообщалось, что сын губернатора Крыма Сергея Аксёнова был призван к участию в спецоперации на Украине после объявления частичной мобилизации и отправился в воинскую часть. Глава полуострова подчеркнул, что различий нет ни для кого, ведь закон един для всех.