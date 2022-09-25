Сальдо пообещал "суровую кару" причастным к убийству экс-депутата Рады Журавко

Организаторов и исполнителей сегодняшнего обстрела центра Херсона, в результате которого погибли люди в гостинице Play Hotel by Ribas, ждёт "суровая кара". Об этом глава региона Владимир Сальдо написал в телеграм-канале.

Чиновник рассказал о том, что погибший в результате атаки экс-депутат Рады Алексей Журавко был его хорошим другом. Сальдо назвал его человеком с ограниченными физическими возможностями, "но с безграничной силой воли и огромным сердцем". Бывший народный избранник более восьми лет стойко сражался с неонацизмом и сложил голову в этой борьбе как настоящий воин, подчеркнул глава Херсонской области.