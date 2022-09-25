Сальдо пообещал "суровую кару" причастным к убийству экс-депутата Рады Журавко
Сальдо пообещал "суровую кару" причастным к обстрелу Херсона
Организаторов и исполнителей сегодняшнего обстрела центра Херсона, в результате которого погибли люди в гостинице Play Hotel by Ribas, ждёт "суровая кара". Об этом глава региона Владимир Сальдо написал в телеграм-канале.
Чиновник рассказал о том, что погибший в результате атаки экс-депутат Рады Алексей Журавко был его хорошим другом. Сальдо назвал его человеком с ограниченными физическими возможностями, "но с безграничной силой воли и огромным сердцем". Бывший народный избранник более восьми лет стойко сражался с неонацизмом и сложил голову в этой борьбе как настоящий воин, подчеркнул глава Херсонской области.
"Все причастные к этому преступлению понесут суровую кару. Со временем не избегнут наказания также исполнители и заказчики преступления. Отношение к пособникам и сторонникам врага после такого злодеяния будет соответствующим — никакого самого малого снисхождения не будет", — указал он.
Как писал Лайф, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате погибло как минимум два человека. Во время атаки в отеле находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева. Лайф публиковал кадры спасения людей из-под завалов. Одним из погибших оказался бывший нардеп Украины Алексей Журавко.
t.me / Владимир Сальдо