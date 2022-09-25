ЦИК ДНР рассказала об истеричных шагах Украины из-за референдума
Председатель ЦИК ДНР: Киев в истерике распространяет фейки о референдуме
Украинский ЦИПсО продолжает распространять в Сети фейки о референдуме, потому что от беспомощности "бьётся в истерике". Об этом сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
Председатель ЦИК ДНР рассказал об украинских вбросах о проходящем в республике референдуме. Видео © Telegram / "ОД "Донецкая Республика"
"Они понимают, что им не удастся помешать провести референдум, они уже ничего не могут сделать, поэтому они распространяют наглую ложь. Они бьются в истерике, пытаются нас запугать, но у них ничего не получится", — сказал представитель ЦИК республики.
Он также продемонстрировал пример фейкового сообщения из рассылки провокаторов. На видео записан разговор о том, что результаты голосования якобы уже утверждены. Высоцкий напомнил, что украинцы "прекрасно видят, как голосуют люди и как проходит референдум".
Ранее наблюдатель на участках из Германии Стефэн Бруно Шаллер рассказал, что приходящие на референдум люди в Запорожской области голосуют добровольно. Он добавил, что иностранные наблюдатели видят разницу между подачей информации на Западе и тем, что происходит на месте. Шаллер также отметил высокий уровень организации голосования в Мелитополе.
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