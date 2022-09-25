ЦИК ДНР рассказала об истеричных шагах Украины из-за референдума

Украинский ЦИПсО продолжает распространять в Сети фейки о референдуме, потому что от беспомощности "бьётся в истерике". Об этом сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Председатель ЦИК ДНР рассказал об украинских вбросах о проходящем в республике референдуме. Видео © Telegram / "ОД "Донецкая Республика"

"Они понимают, что им не удастся помешать провести референдум, они уже ничего не могут сделать, поэтому они распространяют наглую ложь. Они бьются в истерике, пытаются нас запугать, но у них ничего не получится", — сказал представитель ЦИК республики.

Он также продемонстрировал пример фейкового сообщения из рассылки провокаторов. На видео записан разговор о том, что результаты голосования якобы уже утверждены. Высоцкий напомнил, что украинцы "прекрасно видят, как голосуют люди и как проходит референдум".