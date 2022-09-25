ВСУ потеряли на Николаевско-Криворожском направлении более 110 бойцов
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 110 бойцов на Николаевско-Криворожском направлении
Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили до 30 бойцов и пять единиц техники украинских военных в Херсонской области. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники", — сообщил он.
Генерал-лейтенант добавил, что в общей сложности за сутки на Николаевско-Криворожском направлении более 110 солдат Незалежной убиты и ранены, а также ликвидировано 13 единиц военной техники.
Ранее Лайф писал, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. Однако она, как заявили в Минобороны РФ, оказалась неудачной.