ВСУ лишились пусковых установок HIMARS и ЗРК "Оса-АКМ"
Российские военные за сутки поразили пусковые установки HIMARS и ЗРК "Оса-АКМ" ВСУ
Вооружённые силы России поразили пусковую установку HIMARS ВСУ в населённом пункте Явкино в Николаевской области. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также была уничтожена пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ" в Запорожской области.
"Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населённого пункта Новосёловка в Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки в Донецкой Народной Республике, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска в ДНР, а также потоплен бронированный катер типа "Гюрза" Военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", — сообщил генерал-лейтенант.
Ранее Лайф сообщал, что Воздушно-космические силы России уничтожили более 200 боевиков из трёх бригад Вооружённых сил Украины и три танка в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также уничтожено четыре единицы бронированной техники солдат Незалежной.
ТАСС/ZUMA