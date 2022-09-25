ВСУ лишились пусковых установок HIMARS и ЗРК "Оса-АКМ"

Вооружённые силы России поразили пусковую установку HIMARS ВСУ в населённом пункте Явкино в Николаевской области. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также была уничтожена пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ" в Запорожской области.

"Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населённого пункта Новосёловка в Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки в Донецкой Народной Республике, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска в ДНР, а также потоплен бронированный катер типа "Гюрза" Военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", — сообщил генерал-лейтенант.