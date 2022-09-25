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Опубликовано 25 сентября 2022, 11:12
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ВСУ лишились пусковых установок HIMARS и ЗРК "Оса-АКМ"

Российские военные за сутки поразили пусковые установки HIMARS и ЗРК "Оса-АКМ" ВСУ

Вооружённые силы России поразили пусковую установку HIMARS ВСУ в населённом пункте Явкино в Николаевской области. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также была уничтожена пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ" в Запорожской области.

"Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населённого пункта Новосёловка в Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки в Донецкой Народной Республике, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска в ДНР, а также потоплен бронированный катер типа "Гюрза" Военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", — сообщил генерал-лейтенант.

Конашенков рассказал об 11 сбитых беспилотниках ВСУ и 28 снарядах системы HIMARS за сутки
Конашенков рассказал об 11 сбитых беспилотниках ВСУ и 28 снарядах системы HIMARS за сутки

Ранее Лайф сообщал, что Воздушно-космические силы России уничтожили более 200 боевиков из трёх бригад Вооружённых сил Украины и три танка в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также уничтожено четыре единицы бронированной техники солдат Незалежной.

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ТАСС/ZUMA

Оксана Попова
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