Российские военные потопили украинский бронекатер "Гюрза" в районе порта Очаков

Российские военные во время контрбатарейной борьбы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза". Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ перешли в наступление в направлении Марьинки и лишились более 50 бойцов

ВСУ перешли в наступление в направлении Марьинки и лишились более 50 бойцов

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России поразили пусковую установку HIMARS ВСУ в населённом пункте Явкино в Николаевской области. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также была уничтожена пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ" в Запорожской области.