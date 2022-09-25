НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 сентября, 11:19

Российские военные потопили украинский бронекатер "Гюрза" в районе порта Очаков

Российские военные во время контрбатарейной борьбы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза". Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"[Российскими военнослужащими] потоплен бронированный катер типа "Гюрза" Военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", — сообщил он.

ВСУ перешли в наступление в направлении Марьинки и лишились более 50 бойцов

ВСУ перешли в наступление в направлении Марьинки и лишились более 50 бойцов

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России поразили пусковую установку HIMARS ВСУ в населённом пункте Явкино в Николаевской области. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также была уничтожена пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ" в Запорожской области.

Обложка ©

Wikipedia

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров