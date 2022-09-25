ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 11:19
8927

Российские военные потопили украинский бронекатер "Гюрза" в районе порта Очаков

Российские военные во время контрбатарейной борьбы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза". Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"[Российскими военнослужащими] потоплен бронированный катер типа "Гюрза" Военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", — сообщил он.

ВСУ перешли в наступление в направлении Марьинки и лишились более 50 бойцов
ВСУ перешли в наступление в направлении Марьинки и лишились более 50 бойцов

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России поразили пусковую установку HIMARS ВСУ в населённом пункте Явкино в Николаевской области. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также была уничтожена пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ" в Запорожской области.

BannerImage

Wikipedia

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar