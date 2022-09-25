Российские военные потопили украинский бронекатер "Гюрза" в районе порта Очаков
Российские военные во время контрбатарейной борьбы потопили украинский бронированный катер типа "Гюрза". Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"[Российскими военнослужащими] потоплен бронированный катер типа "Гюрза" Военно-морских сил Украины в районе порта Очаков", — сообщил он.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России поразили пусковую установку HIMARS ВСУ в населённом пункте Явкино в Николаевской области. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также была уничтожена пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ" в Запорожской области.