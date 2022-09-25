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25 сентября, 11:28

Российские военные за сутки уничтожили семь артиллерийских взводов ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили семь артиллерийских взводов на огневых позициях трёх бригад украинской армии и подразделений территориальной обороны. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, они были ликвидированы в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях.

"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Любимовка в Днепропетровской области, Марково, Майское в ДНР, Шевченково в Николаевской области, Затишье и Ровнополье в Запорожской области", — уточнил Конашенков.

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Также Лайф сообщал, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили до 30 бойцов и пять единиц техники украинских военных в Херсонской области. Кроме того, в общей сложности за сутки на Николаевско-Криворожском направлении более 110 солдат Незалежной убиты и ранены, а также ликвидировано 13 единиц военной техники.

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ТАСС / Гердо Владимир

Оксана Попова

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