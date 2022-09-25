Российские военные за сутки уничтожили семь артиллерийских взводов ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили семь артиллерийских взводов на огневых позициях трёх бригад украинской армии и подразделений территориальной обороны. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, они были ликвидированы в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях.

"В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Любимовка в Днепропетровской области, Марково, Майское в ДНР, Шевченково в Николаевской области, Затишье и Ровнополье в Запорожской области", — уточнил Конашенков.