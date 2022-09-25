В ДНР вскрыли агентурную сеть СВР Украины, готовившую теракты на референдуме

Сотрудникам Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики удалось вскрыть агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума о присоединении территории к России.

МГБ ДНР вскрыли агентурную сеть СВР Украины, готовившую теракты при проведении референдума. Видео © Telegram / Штаб теробороны ДНР

Как рассказали в ведомстве, в апреле этого года был задержан житель Володарского Валерий Овсянников, бывший сотрудник СБУ, оказавшийся внештатным агентом СВР Незалежной. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал о местонахождении штаба украинской разведки в Мариуполе. Кроме того, в ходе обыска организации "Диалог", которая использовалась украинской спецслужбой для прикрытия, а также жилья агента были обнаружены секретные документы.

"Анализ документов и показаний Овсянникова позволил вскрыть преступные планы террористов, а также выявить агентурную сеть СВР на территории Донецкой Народной Республики", — говорится в телеграм-канале Штаба теробороны ДНР.