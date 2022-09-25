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25 сентября, 07:43

В ЛНР предотвратили теракт СБУ, целью был высокопоставленный чиновник

В ЛНР предотвратили теракт СБУ накануне референдума, целью был высокопоставленный чиновник

Накануне проведения референдума о вхождении в состав России спецслужбы Украины готовили теракт в Луганской Народной Республике. Диверсанты хотели отравить высокопоставленное должностное лицо, сообщили в Министерстве государственной безопасности ЛНР.

В Луганской Народной Республике предотвратили теракт, который готовили спецслужбы Украины. Видео © МГБ ЛНР

"С целью дестабилизации общественно-политической обстановки в ЛНР и дезорганизации органов власти украинские спецслужбы планировали физическое устранение путём отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР", — говорится в сообщении ведомства.

Планировался подрыв ЛЭП: В Запорожской области предотвращён теракт

Планировался подрыв ЛЭП: В Запорожской области предотвращён теракт

Как ранее заявлял председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, президент Украины Владимир Зеленский лично поручил организовать теракты на освобождённых территориях, чтобы сорвать проведение референдумов об их присоединении к РФ.

Николь Вербер

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