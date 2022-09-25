В ЛНР предотвратили теракт СБУ, целью был высокопоставленный чиновник

Накануне проведения референдума о вхождении в состав России спецслужбы Украины готовили теракт в Луганской Народной Республике. Диверсанты хотели отравить высокопоставленное должностное лицо, сообщили в Министерстве государственной безопасности ЛНР.

В Луганской Народной Республике предотвратили теракт, который готовили спецслужбы Украины. Видео © МГБ ЛНР

"С целью дестабилизации общественно-политической обстановки в ЛНР и дезорганизации органов власти украинские спецслужбы планировали физическое устранение путём отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР", — говорится в сообщении ведомства.