Бывший биатлонист сборной России Юрий Шопин завершил карьеру

"Юрий завершил карьеру. За неделю до чемпионата России по летнему биатлону объявил, что заканчивает. Честно скажу, что ему наверняка не захотелось 25‑е места занимать. Он признался, что не тянет, не получается, поэтому решил закончить", — сказал Охотников.

В Кубке мира Шопин дебютировал в декабре 2016 года. В январе 2017-го на этапе в немецком Оберхофе он стал 33-м в спринте и 31-м в гонке преследования, показав свои лучшие результаты в карьере. Также в активе биатлониста два золота на Универсиаде-2015 и победа на летнем чемпионате мира в смешанной эстафете.