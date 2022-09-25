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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 15:04
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В Башкирии проводили первую группу мобилизованных

В Башкирии проводили первую группу мобилизованных

Первые жители сёл и городов Башкортостана из мобилизационных пунктов отправились защищать Родину. Их помощь и поддержку в зоне специальной военной операции ждут тысячи военнослужащих. Кадры с проводов публикует Readovka.

Мобилизованные жители Башкирии отправились на помощь участникам "Операции Z". Видео © Telegram / Readovka

"Мужественно и без слёз — так выглядит отправка военнослужащих в одном из районов Башкирии", — пишет телеграм-канал.

В путь их провожают близкие и родные: мамы, папы, жёны и дети. Пока женщины вовсю дают волю эмоциям, мужчины обнимают и хлопают мобилизованных по плечу.

"Именно непростые времена рождают настоящих мужчин. Достойно выполняйте воинский долг, дорогие земляки. И помните, что вы и ваши семьи — теперь и наши семьи. Будьте спокойны за родных и возвращайтесь домой живыми и здоровыми!" — также написал в своём телеграм-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

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А ранее Лайф рассказывал, куда могут отправить мобилизованных. После дополнительного призыва в ВС РФ на Украине может оказаться 300 тысяч российских военных. Подробнее о том, как это решение изменит тактику Армии России и где эти люди могут пригодиться, — в материале Лайфа.

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Telegram / Readovka

Николь Вербер
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