Стала известна "убойная" награда СБУ для агента за отравление чиновника в ЛНР

Служба безопасности Украины планировала устранить своего агента после того, как тот выполнит задание по ликвидации одного из высокопоставленных чиновников в ЛНР. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на осведомлённый источник, исполнителя обещали вывезти на территорию Незалежной и обеспечить ему безопасность, однако его ждала совсем другая "награда".