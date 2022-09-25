Стала известна "убойная" награда СБУ для агента за отравление чиновника в ЛНР
СМИ: СБУ планировала устранить своего агента после отравления чиновника в ЛНР
Служба безопасности Украины планировала устранить своего агента после того, как тот выполнит задание по ликвидации одного из высокопоставленных чиновников в ЛНР. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на осведомлённый источник, исполнителя обещали вывезти на территорию Незалежной и обеспечить ему безопасность, однако его ждала совсем другая "награда".
"У нас есть достоверная информация, что исполнителя планировалось устранить. Такая участь ждёт большинство украинских агентов: после выполнения подобных задач — устранение", — рассказал источник.
В Министерстве государственной безопасности ЛНР ранее сообщили о предотвращении теракта СБУ. Целью киевских спецслужб был высокопоставленный чиновник. Покушение планировалось накануне проведения референдума о вхождении республики в состав России. Имя жертвы пока не называется.