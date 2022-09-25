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25 сентября, 14:20

Американцы освистали Пелоси во время выступления в Нью-Йорке

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вновь подверглась критике разъярённых американцев. В этот раз её освистали на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке при попытке начать речь об изменениях климата и сокращении выбросов углерода, пишет газета New York Post.

Зрители освистали Нэнси Пелоси во время концерта в Нью-Йорке. Видео © Twitter / ranjanmishra804

Пелоси только открыла рот и начала говорить, как столкнулась с массой негодования со стороны публики. Зрители всем своим видом, а также лозунгами показывали, что не собираются долго терпеть её нудные речи, а хотят поскорее начать концерт. При этом политик не унималась и пыталась продолжить, отмечая, что США не так давно приняли историческое климатическое законодательство, которое приведёт к "улучшению качества воды и воздуха" для подрастающего поколения.

Однако в какой-то момент Пелоси посчитала невозможным продолжать толкать речь в подобной обстановке и быстро нашла выход из ситуации. Она подвела речь о климате к тому, что на мероприятии находятся её внуки Пол и Томас, после чего под непрекращающиеся возгласы толпы покинула сцену.

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Прилетевшая в Армению Нэнси Пелоси стала главным героем международных рубрик большинства американских и даже европейских СМИ. После её визита в Ереване был организован митинг с требованием о выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности. Эксперты считают, что эта кампания была развёрнута против России американской администрацией. Она стала реакцией на итоги саммита ШОС, где Россия получила поддержку большинства крупных азиатских стран.

Обложка ©

ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Николь Вербер

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