Старейший рынок Парижа "Рюнжи" охватил мощный пожар

В пригороде Парижа горит старейший рынок "Рюнжи". Представители пожарной службы столицы Франции сообщили, что возгорание произошло в одном из складских помещений.

Мощный пожар охватил склад международного рынка под Парижем. Видео © Twitter / Event World / dragon_of_time_ / Prairiedweller

"В районе коммуны Шевильи-Ларю вспыхнул сильный пожар на складе рынка. Пожарные Парижа прибыли на место происшествия", — сказано в сообщении.

Обеспокоенные свидетели опубликовали кадры последствий пожара в социальных сетях. На них видно, что огромный столб чёрного дыма поднимается высоко в небо: его видно из разных точек города. Представители экстренных служб призывают жильцов близлежащих домов не покидать жилища и не препятствовать проезду пожарных. Информации о пострадавших пока нет.