Старейший рынок Парижа "Рюнжи" охватил мощный пожар
В пригороде Парижа горит старейший рынок "Рюнжи". Представители пожарной службы столицы Франции сообщили, что возгорание произошло в одном из складских помещений.
Мощный пожар охватил склад международного рынка под Парижем. Видео © Twitter / Event World / dragon_of_time_ / Prairiedweller
"В районе коммуны Шевильи-Ларю вспыхнул сильный пожар на складе рынка. Пожарные Парижа прибыли на место происшествия", — сказано в сообщении.
Обеспокоенные свидетели опубликовали кадры последствий пожара в социальных сетях. На них видно, что огромный столб чёрного дыма поднимается высоко в небо: его видно из разных точек города. Представители экстренных служб призывают жильцов близлежащих домов не покидать жилища и не препятствовать проезду пожарных. Информации о пострадавших пока нет.
Пользователи "Твиттера" пишут, что международный рынок "Рюнжи" представляет собой настоящий город, где работает более 12 тысяч человек. Его склады заполнены фруктами и овощами, морепродуктами, мясом, молочными продуктами, а также цветами со всего мира.
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Кадр из видео / © Twitter / Event World