51-летний пассажир умер на борту самолёта в Пулково
51-летний пассажир умер на борту самолёта в аэропорту Пулково. Как уточнили в пресс-службе петербургской воздушной гавани, трагедия случилась 24 сентября.
"Пассажир 1971 года рождения, предварительная причина смерти на борту воздушного судна авиакомпании "Икар" — сердечная недостаточность. Полицией на транспорте проведены предварительные оперативные мероприятия на борту воздушного судна", — заявили в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".
Самолёт направлялся в Оренбург. После ЧП рейс был задержан — воздушное судно вылетело в пункт назначения в 16:11.
Ранее Лайф писал, что командир самолёта, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер во время полёта. Борт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Омска, где пилот и скончался. Сам авиалайнер был посажен вторым пилотом.
Новости
Unsplash