51-летний пассажир умер на борту самолёта в Пулково

51-летний пассажир умер на борту самолёта в аэропорту Пулково. Как уточнили в пресс-службе петербургской воздушной гавани, трагедия случилась 24 сентября.

"Пассажир 1971 года рождения, предварительная причина смерти на борту воздушного судна авиакомпании "Икар" — сердечная недостаточность. Полицией на транспорте проведены предварительные оперативные мероприятия на борту воздушного судна", — заявили в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".

Самолёт направлялся в Оренбург. После ЧП рейс был задержан — воздушное судно вылетело в пункт назначения в 16:11.