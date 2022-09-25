В Чехии призвали уравнять в правах украинских беженцев и уклоняющихся от мобилизации россиян
Земан заявил о необходимости принимать в Чехии россиян, уклоняющихся от мобилизации
Чехия должна принимать россиян, которые отказываются от мобилизации и уезжают из страны. Об этом заявил президент республики Милош Земан, раскритиковав позицию главы чешского МИД Яна Липавского.
"Я не согласен с господином Липавским, который заявил, что мы не должны были бы выдавать таким беженцам [отказывающимся от мобилизации в России] визы по гуманитарным соображениям. <...> Думаю, что мы таким беженцам, как и украинским беженцам, должны были бы предоставлять визы", — сказал он в интервью телеканалу CNN Prima News.
При этом он исключил, что уклоняющиеся от мобилизации россияне могут представлять какую-либо угрозу для безопасности Чехии. Кроме того, президент республики заявил о необходимости увеличить оказываемую Украине поддержку: военную, финансовую и гуманитарную. Он при этом считает правильным серьёзно отнестись к словам президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии.
"Россия, может, скорее надеется на [успех от применения] тактического, а не стратегического ядерного оружия. Но, по моему мнению, это означало бы [начало] Третьей мировой войны", — добавил Земан, подчеркнув, что ничуть не преувеличивает.
Возраст, специальности, отсрочка: Генштаб РФ ответил на распространённые вопросы о частичной мобилизации
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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