В Чехии призвали уравнять в правах украинских беженцев и уклоняющихся от мобилизации россиян

Чехия должна принимать россиян, которые отказываются от мобилизации и уезжают из страны. Об этом заявил президент республики Милош Земан, раскритиковав позицию главы чешского МИД Яна Липавского.

"Я не согласен с господином Липавским, который заявил, что мы не должны были бы выдавать таким беженцам [отказывающимся от мобилизации в России] визы по гуманитарным соображениям. <...> Думаю, что мы таким беженцам, как и украинским беженцам, должны были бы предоставлять визы", — сказал он в интервью телеканалу CNN Prima News.

При этом он исключил, что уклоняющиеся от мобилизации россияне могут представлять какую-либо угрозу для безопасности Чехии. Кроме того, президент республики заявил о необходимости увеличить оказываемую Украине поддержку: военную, финансовую и гуманитарную. Он при этом считает правильным серьёзно отнестись к словам президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии.