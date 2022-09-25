Футбольный ЦСКА завершил процедуру смены владельца клуба

"ВЭБ.РФ" договорилась о передаче принадлежавших ей 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА компании "Баланс Эссет Менеджмент", которую контролирует предприниматель Виталий Баланович. Об этом сообщает "Коммерсант".

При этом сообщения о том, что контроль над армейцами получила инвестиционная компания "Тринфико", не подтвердились.

"Мы благодарны "ВЭБ.РФ" за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надёжный и мощный партнёр позволил обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста", — заявили в ЦСКА.