Футбольный ЦСКА завершил процедуру смены владельца клуба
"ВЭБ.РФ" договорилась о передаче принадлежавших ей 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА компании "Баланс Эссет Менеджмент", которую контролирует предприниматель Виталий Баланович. Об этом сообщает "Коммерсант".
При этом сообщения о том, что контроль над армейцами получила инвестиционная компания "Тринфико", не подтвердились.
"Мы благодарны "ВЭБ.РФ" за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надёжный и мощный партнёр позволил обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста", — заявили в ЦСКА.
Красно-синие занимают третье место в текущем розыгрыше чемпионата России. В десяти матчах команда Владимира Федотова набрала 20 очков, уступая только петербургскому "Зениту" (26 баллов) и "Ростову" (22).
ПФК ЦСКА