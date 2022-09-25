"Меняем Санду на дрова!": Тысячи жителей Кишинёва вышли на улицы с требованием отставки президента

Оппозиционная партия Молдавии "Шор" организовала в воскресенье очередную массовую акцию протеста в Кишинёве. Её участники требуют отставки президента Майи Санду и всего руководства, а также досрочных выборов в парламент.

В Кишинёве продолжаются антиправительственные акции. Видео © Twitter / @Ion09595469

Участники манифестации собрались у палаточного городка перед зданием парламента. Протестующие скандируют слоганы: "Досрочные выборы", "Долой власть!", "В отставку", "Долой Майю Санду!", "Меняем Санду на дрова!", "Нет политическому преследованию оппозиции!", "Мы хотим жить!" и "Не уничтожайте страну!".

Перед парламентом и дворцом Санду выстроились кордоны полицейских, следящие за действиями манифестантов. Движение транспорта в центре Кишинёва перекрыто.