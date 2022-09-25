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25 сентября, 13:29

Берлин требует запретить европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ

SZ: В Германии призвали запретить европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ

Власти Германии призывают запретить гражданам Европейского союза занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, Берлин намерен включить данный пункт в новый пакет обсуждаемых антироссийских санкций.

В материале сказано, что гражданам ЕС нужно запретить входить в наблюдательный совет или правление государственных компаний РФ. Правительство также выступает за ограничение мировых цен на нефть и требует от ЕС запрета на сотрудничество с российскими атомными компаниями.

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Ранее Жозеп Боррель заявил о подготовке ЕС пакета новых экономических санкций против РФ. Глава евродипломатии уточнил, что эти ограничения будут направлены на технологическую часть отношений Евросоюза с Россией.


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Shutterstock

Оксана Попова

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