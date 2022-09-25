Берлин требует запретить европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ

Власти Германии призывают запретить гражданам Европейского союза занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, Берлин намерен включить данный пункт в новый пакет обсуждаемых антироссийских санкций.

В материале сказано, что гражданам ЕС нужно запретить входить в наблюдательный совет или правление государственных компаний РФ. Правительство также выступает за ограничение мировых цен на нефть и требует от ЕС запрета на сотрудничество с российскими атомными компаниями.