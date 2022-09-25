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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 13:28
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СМИ сообщают о серии взрывов над Херсоном

ТАСС: В Херсоне прогремело не менее 10 взрывов

Серия мощных взрывов прогремела 25 сентября в Херсоне. Как сообщает корреспондент ТАСС, предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны.

По данным агентства, в небе над городом видны следы от ракет систем ПВО, а также слышны звуки взрывов. На данный момент официального подтверждения данной информации нет.

В Херсоне и области усилят меры безопасности после удара ВСУ по гостинице
В Херсоне и области усилят меры безопасности после удара ВСУ по гостинице

Как писал Лайф, ранее сегодня Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате погибло как минимум два человека. Во время атаки в отеле находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева. Лайф публиковал кадры спасения людей из-под завалов. Одним из погибших оказался бывший нардеп Украины Алексей Журавко.

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ТАСС / dра / Ilia Yefimovich

Оксана Попова
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