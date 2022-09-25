СМИ сообщают о серии взрывов над Херсоном
ТАСС: В Херсоне прогремело не менее 10 взрывов
Серия мощных взрывов прогремела 25 сентября в Херсоне. Как сообщает корреспондент ТАСС, предположительно, работают российские системы противовоздушной обороны.
По данным агентства, в небе над городом видны следы от ракет систем ПВО, а также слышны звуки взрывов. На данный момент официального подтверждения данной информации нет.
Как писал Лайф, ранее сегодня Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате погибло как минимум два человека. Во время атаки в отеле находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева. Лайф публиковал кадры спасения людей из-под завалов. Одним из погибших оказался бывший нардеп Украины Алексей Журавко.
ТАСС / dра / Ilia Yefimovich