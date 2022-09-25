Россияне запустили масштабный флешмоб "Голоса своих" в поддержку участников референдумов
Телеграм-канал "Люди Z" запустил масштабный флешмоб "Голоса своих" в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые принимают участие в референдуме о вхождении освобождённых территорий в состав России.
К акции менее чем за сутки присоединились сотни читателей и записали аудиосообщения со словами поддержки и солидарности в адрес будущих россиян. Было собрано более тысячи сообщений от людей со всей России: от Курил до Калининграда.
В числе участников: популярные блогеры, теле- и радиоведущие, общественные деятели, среди которых журналист-международник "Комсомольской правда" Эдвард Чесноков, видеоблогер Уставший Оптимист, ведущая Первого канала Марина Ким, депутаты Госдумы Марина Бутина и Анатолий Вассерман, журналист Анатолий Кузичев и другие.
Причём стать частью истории и присоединиться к акции "Голоса своих" может каждый. Достаточно лишь записать вертикальный видеоролик хронометражем до 60 секунд с посланием жителям освобождённых территорий и переслать его администратору телеграм-канала "Люди Z".
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Кстати, на днях в Москве прошёл масштабный митинг-концерт "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Финальной и яркой точкой акции стало выступление певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. МВД оценило численность участников митинга "Своих не бросаем" в Москве в 50 тысяч человек. При этом митинги-концерты состоялись и в других российских городах. Так, рок-группа "Агата Кристи" выступила на концерте-митинге в Екатеринбурге в поддержку референдумов. По словам её лидера Вадима Самойлова, он точно знает, что все люди в Донбассе стоят за Россию.
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