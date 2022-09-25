Россияне запустили масштабный флешмоб "Голоса своих" в поддержку участников референдумов

Телеграм-канал "Люди Z" запустил масштабный флешмоб "Голоса своих" в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые принимают участие в референдуме о вхождении освобождённых территорий в состав России.

К акции менее чем за сутки присоединились сотни читателей и записали аудиосообщения со словами поддержки и солидарности в адрес будущих россиян. Было собрано более тысячи сообщений от людей со всей России: от Курил до Калининграда.

В числе участников: популярные блогеры, теле- и радиоведущие, общественные деятели, среди которых журналист-международник "Комсомольской правда" Эдвард Чесноков, видеоблогер Уставший Оптимист, ведущая Первого канала Марина Ким, депутаты Госдумы Марина Бутина и Анатолий Вассерман, журналист Анатолий Кузичев и другие.