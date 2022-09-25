"Самый дешёвый" билет из Москвы в Ташкент подскочил до 700 тысяч рублей
Цены на билеты из Москвы в Ташкент продолжают расти. Сегодня, чтобы улететь из российской столицы в узбекскую, нужно выложить почти 700 тысяч рублей, обратил внимание Лайф.
Стоимость билета из Москвы в Ташкент. Фото © LIFE
На данный момент стоимость почти четырёхчасового перелёта на одного пассажира с включённым багажом составляет 694 267 рублей, вылет назначен на 18:00. Причём билет обозначается как "самый дешёвый", а рейс отмечен как чартерный. Отменить данный перелёт нельзя, а зарегистрироваться онлайн на него получится не всегда.
К заказу остался только один билет Москва-Ташкент и только по этой цене. Всего час назад организовать перелёт можно было за 532 384 рубля. Вероятно, цена будет расти и дальше. Трудно сказать, много ли россиян буду покупать билеты по такой стоимости. Отметим, что строгих правил въезда и ограничений внутри Узбекистана нет.
Ранее Лайф писал, что на границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка. 22 сентября у пункта Верхний Ларс – Казбеги скопилась очередь из машин. День назад в соседнюю страну можно было проехать за пару часов, однако затем путь стал занимать гораздо больше времени.
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