"Самый дешёвый" билет из Москвы в Ташкент подскочил до 700 тысяч рублей

Цены на билеты из Москвы в Ташкент продолжают расти. Сегодня, чтобы улететь из российской столицы в узбекскую, нужно выложить почти 700 тысяч рублей, обратил внимание Лайф.

Стоимость билета из Москвы в Ташкент. Фото © LIFE

На данный момент стоимость почти четырёхчасового перелёта на одного пассажира с включённым багажом составляет 694 267 рублей, вылет назначен на 18:00. Причём билет обозначается как "самый дешёвый", а рейс отмечен как чартерный. Отменить данный перелёт нельзя, а зарегистрироваться онлайн на него получится не всегда.

К заказу остался только один билет Москва-Ташкент и только по этой цене. Всего час назад организовать перелёт можно было за 532 384 рубля. Вероятно, цена будет расти и дальше. Трудно сказать, много ли россиян буду покупать билеты по такой стоимости. Отметим, что строгих правил въезда и ограничений внутри Узбекистана нет.