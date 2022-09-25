В Карачаево-Черкесии установили дополнительные выплаты для мобилизованных

Мужчины Карачаево-Черкесии, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Такое решение озвучил глава республики Рашид Темрезов в телеграм-канале.

"На уровне Правительства Карачаево-Черкесской Республики мы приняли дополнительные меры поддержки для военнослужащих. Это единовременная выплата в 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, выплаты в случае ранения — от ста до трёхсот тысяч рублей в зависимости от степени тяжести и миллион рублей в случае гибели военнослужащего", — сообщил он и добавил, что все призывники получат и положенные федеральные меры поддержки.

Темрезов подчеркнул, что все призванные в рамках частичной мобилизации из Карачаево-Черкесской Республики будут обеспечены необходимым обмундированием. По его словам, в приоритете на данный момент — отслужившие мужчины определённого возраста и военно-учётных специальностей, наиболее востребованных в зоне спецоперации.