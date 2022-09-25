В Карачаево-Черкесии установили дополнительные выплаты для мобилизованных
Темрезов установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Карачаево-Черкесии
Мужчины Карачаево-Черкесии, призванные в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Такое решение озвучил глава республики Рашид Темрезов в телеграм-канале.
"На уровне Правительства Карачаево-Черкесской Республики мы приняли дополнительные меры поддержки для военнослужащих. Это единовременная выплата в 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, выплаты в случае ранения — от ста до трёхсот тысяч рублей в зависимости от степени тяжести и миллион рублей в случае гибели военнослужащего", — сообщил он и добавил, что все призывники получат и положенные федеральные меры поддержки.
Темрезов подчеркнул, что все призванные в рамках частичной мобилизации из Карачаево-Черкесской Республики будут обеспечены необходимым обмундированием. По его словам, в приоритете на данный момент — отслужившие мужчины определённого возраста и военно-учётных специальностей, наиболее востребованных в зоне спецоперации.
Не останутся без поддержки и семьи призывников: глава республики дал поручение всем главам местного самоуправления оперативно реагировать на все возникающие у них вопросы.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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