Москвичка на внедорожнике сбила школьницу на зебре и хотела откупиться новыми джинсами

В Москве десятилетняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, но оказалась под колёсами внедорожника. Ребёнок сильно пострадал, а невнимательная автоледи попыталась откупиться от семьи пострадавшей покупкой новых джинсов для школьницы. Подробности истории узнал телеграм-канал "Изнанка. Женщины".

Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения. Видео © t.me / "Изнанка. Женщины"

На опубликованных кадрах видно, как ни о чём не подозревающая школьница переходит дорогу в положенном месте. Внезапно на неё наехал огромный внедорожник Land Rover. Девочка сильно пострадала: у неё серьёзный перелом обеих костей голени со смещением, она перенесла тяжёлую операцию. Впереди у неё долгий процесс реабилитации.

Виновница аварии не осталась равнодушной и предложила семье помощь, а именно — купить новые джинсы, ведь брюки девочки пришлось разрезать в больнице после аварии. Женщина также несколько раз связывалась с мамой пострадавшей и предлагала "принести вкусняшки". Также она заказала в церкви молитву о здоровье школьницы.

"Сейчас идёт процедура рассмотрения дела в ГИБДД, параллельно с этим мы обратились в полицию с заявлением о причинении тяжких телесных повреждений. Мы провели самостоятельную независимую экспертизу обстоятельств ДТП, которая подтвердила вину водителя", — говорит адвокат потерпевшей семьи Константин Ерохин.