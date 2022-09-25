В Бердянске назвали взрыв заложенной в урну бомбы попыткой диверсии украинских силовиков

Власти Бердянска назвали новой попыткой диверсии заложенное в урну взрывное устройство в районе парка имени Шмидта. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.

"Хаотичность и мелкий характер происшествий свидетельствуют о том, что общественная безопасность на территории Запорожской области обеспечена достаточно хорошо. Всё, до чего могут добраться наймиты СБУ, готовые за 30 сребреников продаться, — это объекты на открытом пространстве", — сказано в сообщении администрации города.

Также там добавили, что референдум в городе проходит в обычном режиме, несмотря на поступающие членам избирательных комиссий угрозы, попытки диверсий и терактов.