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Регион
Опубликовано 25 сентября 2022, 12:41
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В Бердянске назвали взрыв заложенной в урну бомбы попыткой диверсии украинских силовиков

Власти Бердянска назвали новой попыткой диверсии заложенное в урну взрывное устройство в районе парка имени Шмидта. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.

"Хаотичность и мелкий характер происшествий свидетельствуют о том, что общественная безопасность на территории Запорожской области обеспечена достаточно хорошо. Всё, до чего могут добраться наймиты СБУ, готовые за 30 сребреников продаться, — это объекты на открытом пространстве", — сказано в сообщении администрации города.

Также там добавили, что референдум в городе проходит в обычном режиме, несмотря на поступающие членам избирательных комиссий угрозы, попытки диверсий и терактов.

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Ранее сообщалось, что второй за день взрыв прогремел в Бердянске: украинские боевики заложили безоболочное взрывное устройство у администрации города. Первый теракт произошёл сегодня в 12:00, никто не пострадал.

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Оксана Попова
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