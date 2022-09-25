Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Сирии возросло до 97

Число погибших в результате крушения у берегов сирийского города Тартус судна, перевозившего нелегальных мигрантов из Ливана, увеличилось до 97, передаёт агентство Sana со ссылкой на управляющего портами Сирии.

Два тела были извлечены из воды и перевезены в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Спасатели продолжают работать на месте крушения. Согласно предварительным данным, всего на борту затонувшего судна было 120 пассажиров: ливанцы, сирийцы и палестинцы. Но, как сообщил телеканалу Al Mayadeen исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие, там могло находиться до 150 человек. Катер с мигрантами направлялся к берегам Греции.