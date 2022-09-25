В Херсонской области отопительный сезон начнётся с российским газом

Российский газ начнут использовать в Херсонской области для отопления жилых домов и объектов, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, херсонские специалисты-газовики договорились с российским предприятием "Черноморгаз" и отработали все вопросы с переподключением магистралей, а также дополнительной установкой новых распределительных станций.

"Мы сегодня имеем возможность обеспечить Херсонскую область тем объёмом российского природного газа — 110 миллионов кубических метров, который необходим до конца года для обеспечения отопительного сезона, а также промышленности", — приводит его слова ТАСС.

Глава региона рассказал, что российский газ в пять раз дешевле того, что ранее поставляла Украина. А также добавил, что потребляемые объёмы энергоносителя составляют около 400 миллионов кубических метров природного газа в год. Из них 60% уходят жителям, а 40% — промышленной отрасли.

"Люди будут получать платёжки с суммами, как получают в РФ. Они будут с дешёвым газом и тёплым домом", — добавил он.