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25 сентября, 12:08

Кабмин Турции ищет для россиян альтернативы картам "Мир"

Кабмин Турции обсудит альтернативы российской платёжной системе "Мир"

Правительство Турции в рамках заседания, которое состоится уже завтра, планирует обсудить ситуацию в экономике, в том числе использование в стране банковских карт "Мир" и возможные альтернативы российской платёжной системе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

Он подтвердил, что ранее в результате обсуждения ситуации с главами Минфина, Центробанка и ведущих местных банков президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам проработать вопрос поиска альтернативы российской карте "Мир".

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Напомним, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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