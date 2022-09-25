Кабмин Турции ищет для россиян альтернативы картам "Мир"
Кабмин Турции обсудит альтернативы российской платёжной системе "Мир"
Правительство Турции в рамках заседания, которое состоится уже завтра, планирует обсудить ситуацию в экономике, в том числе использование в стране банковских карт "Мир" и возможные альтернативы российской платёжной системе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.
Он подтвердил, что ранее в результате обсуждения ситуации с главами Минфина, Центробанка и ведущих местных банков президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам проработать вопрос поиска альтернативы российской карте "Мир".
Напомним, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт.
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