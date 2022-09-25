Кабмин Турции ищет для россиян альтернативы картам "Мир"

Правительство Турции в рамках заседания, которое состоится уже завтра, планирует обсудить ситуацию в экономике, в том числе использование в стране банковских карт "Мир" и возможные альтернативы российской платёжной системе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

Он подтвердил, что ранее в результате обсуждения ситуации с главами Минфина, Центробанка и ведущих местных банков президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам проработать вопрос поиска альтернативы российской карте "Мир".