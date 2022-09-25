Стало известно, когда взяли в плен последних боевиков с "Азовстали"
Около 20 военных полка "Азов" взяли в плен в августе при попытке покинуть "Азовсталь"
Около 20 последних военных полка "Азов"* в конце августа взяли в плен в результате попытки покинуть территорию металлургического комбината "Азовсталь". Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики. Там отметили, что то же самое подразделения Минобороны России и ДНР сделали и с другими украинскими военными, которые не сдались в плен 20 мая.
"Порядка 20 военнослужащих ВСУ сдались в плен после неудачной попытки покинуть территорию завода в конце августа этого года", — заявили в правоохранительных органах республики.
Напомним, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена в конце мая. Катакомбы комбината были укрытием для украинских военных и боевиков нацбатов. 21 мая оттуда вышла последняя организованная группа силовиков в количестве 531 человека, позже на заводе нашли солдат, которые либо спрятались, либо отстали от основной группы при сдаче в плен.
*Запрещённая в России террористическая организация.
Getty Images / Paula Bronstein