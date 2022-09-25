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Опубликовано 25 сентября 2022, 11:57
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Стало известно, когда взяли в плен последних боевиков с "Азовстали"

Около 20 военных полка "Азов" взяли в плен в августе при попытке покинуть "Азовсталь"

Около 20 последних военных полка "Азов"* в конце августа взяли в плен в результате попытки покинуть территорию металлургического комбината "Азовсталь". Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики. Там отметили, что то же самое подразделения Минобороны России и ДНР сделали и с другими украинскими военными, которые не сдались в плен 20 мая.

"Порядка 20 военнослужащих ВСУ сдались в плен после неудачной попытки покинуть территорию завода в конце августа этого года", — заявили в правоохранительных органах республики.

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Напомним, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена в конце мая. Катакомбы комбината были укрытием для украинских военных и боевиков нацбатов. 21 мая оттуда вышла последняя организованная группа силовиков в количестве 531 человека, позже на заводе нашли солдат, которые либо спрятались, либо отстали от основной группы при сдаче в плен.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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Getty Images / Paula Bronstein

Никита Осипов
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