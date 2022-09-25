Стало известно, когда взяли в плен последних боевиков с "Азовстали"

Около 20 последних военных полка "Азов"* в конце августа взяли в плен в результате попытки покинуть территорию металлургического комбината "Азовсталь". Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики. Там отметили, что то же самое подразделения Минобороны России и ДНР сделали и с другими украинскими военными, которые не сдались в плен 20 мая.