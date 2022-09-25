Побывавшая в Париже россиянка раскрыла "тёмную" сторону французской столицы

Российский тревел-блогер, побывавшая в Париже, рассказала в своём блоге о поездке во французскую столицу. По её словам, сами парижане оказались очень открытыми, элегантными и, вопреки распространённому мнению, хорошо говорят по-английски. Одеваются же французы стильно, хоть и просто. При этом образ парижанина с багетом наперевес — не клише, а реальность.

"Я раньше думала, что парижане и багеты — это какой-то надуманный образ, клише. Оказывается — нет! Они действительно так ходят", — написала она.

Помимо того, автор рассказала и о "тёмной" стороне Парижа. Так, в городе оказалось очень много бездомных, которые не стесняются располагаться прямо посреди улицы и в туристических местах.

Бездомные на улице Парижа. Фото © Дзен / "Дотошный турист"

"Не только ночью, но и днём — и никто их не гоняет! Не знаю, права человека это, толерантность или что, но это удивило, честно", — поделилась путешественница.