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25 сентября, 12:02

Побывавшая в Париже россиянка раскрыла "тёмную" сторону французской столицы

Российский тревел-блогер, побывавшая в Париже, рассказала в своём блоге о поездке во французскую столицу. По её словам, сами парижане оказались очень открытыми, элегантными и, вопреки распространённому мнению, хорошо говорят по-английски. Одеваются же французы стильно, хоть и просто. При этом образ парижанина с багетом наперевес — не клише, а реальность.

"Я раньше думала, что парижане и багеты это какой-то надуманный образ, клише. Оказывается нет! Они действительно так ходят", написала она.

Парижанка с багетами. Фото © Дзен / "Дотошный турист"

Парижанка с багетами. Фото © Дзен / "Дотошный турист"

Помимо того, автор рассказала и о "тёмной" стороне Парижа. Так, в городе оказалось очень много бездомных, которые не стесняются располагаться прямо посреди улицы и в туристических местах.

Бездомные на улице Парижа. Фото © Дзен / "Дотошный турист"

Бездомные на улице Парижа. Фото © Дзен / "Дотошный турист"

"Не только ночью, но и днёми никто их не гоняет! Не знаю, права человека это, толерантность или что, но это удивило, честно", — поделилась путешественница.

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Ранее путешественник Денис Бритвин рассказал, как он преодолевает трудности в своём путешествии из Санкт-Петербурга во Владивосток на самокате. Наибольшей проблемой, по словам Дениса, являются ноги, которые часто болят.

Обложка ©

Дзен / "Дотошный турист"

Матвей Шандрыголов

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