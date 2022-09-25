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25 сентября, 11:01

В Крыму выполнили план по призыву и завершают мобилизацию

Аксёнов: Мобилизация в Крыму завершится в это воскресенье, план по призыву выполнен

Мероприятия по частичной мобилизации в Крыму завершатся до конца дня в воскресенье. Как рассказал глава региона Сергей Аксёнов, план по призыву выполнен в полном объёме.

Сергей Аксёнов выразил слова благодарности всем крымчанам, которые выполнили свой долг и присоединились к ВС РФ. Видео © t.me / Аксёнов Z 82

"Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооружённым силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения", — заявил он.

"Закон един для всех": Сын главы Крыма призван по частичной мобилизации и уже отправился в часть

"Закон един для всех": Сын главы Крыма призван по частичной мобилизации и уже отправился в часть

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Кадр из видео / t.me / Аксёнов Z 82

Оксана Попова

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