В Крыму выполнили план по призыву и завершают мобилизацию
Аксёнов: Мобилизация в Крыму завершится в это воскресенье, план по призыву выполнен
Мероприятия по частичной мобилизации в Крыму завершатся до конца дня в воскресенье. Как рассказал глава региона Сергей Аксёнов, план по призыву выполнен в полном объёме.
Сергей Аксёнов выразил слова благодарности всем крымчанам, которые выполнили свой долг и присоединились к ВС РФ. Видео © t.me / Аксёнов Z 82
"Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооружённым силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения", — заявил он.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Кадр из видео / t.me / Аксёнов Z 82