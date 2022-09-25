В Крыму выполнили план по призыву и завершают мобилизацию

Мероприятия по частичной мобилизации в Крыму завершатся до конца дня в воскресенье. Как рассказал глава региона Сергей Аксёнов, план по призыву выполнен в полном объёме.

Сергей Аксёнов выразил слова благодарности всем крымчанам, которые выполнили свой долг и присоединились к ВС РФ. Видео © t.me / Аксёнов Z 82

"Слова благодарности крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооружённым силам России. Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения", — заявил он.