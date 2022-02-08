10 фотографий таких ужасных попутчиков, что вы захотите остаться дома и никуда не лететь
Для многих перелёт — стресс сам по себе. Но есть попутчики, которые пугают даже путешественников со стажем. Проект passengershaming высмеивает как раз таких людей. Собрали самое смешное оттуда.
Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Instagram / passengershaming
"Одна загадка — как они протащили всё это добро в самолёт".
"Если ещё хоть раз мне кто-то помешает смотреть мои сериалы…"
"Никто так и не понял, чем они занимались — то ли номер репетировали, то ли фотографию в "Инстаграм" делали. В любом случае проход они заблокировали мощно".
Скриншот видео © Instagram / passengershaming
"Дзынь! Будте добры, орешки к месту 11А".
"Кто-то решил так просушить потные носки. Сначала я учуял запах и только потом заметил саму картину".
"Лицо ребёнка говорит само за себя".
"Когда мечтал о красивых видах из иллюминатора, но досталось место у прохода, и ЭТО — всё, что ты видишь".
"Пожалуйста, кормите своих детей перед полётом".
"А теперь представьте, каково было лететь рядом с ними".
"Мне страшно, что я несколько часов летела с виновниками этого ужаса в одном самолёте".
А вам попадались попутчики, превратившие полёт в ад?
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