10 фотографий таких ужасных попутчиков, что вы захотите остаться дома и никуда не лететь

"Одна загадка — как они протащили всё это добро в самолёт".

Фото © Instagram / passengershaming

"Если ещё хоть раз мне кто-то помешает смотреть мои сериалы…"

Фото © Instagram / passengershaming

"Никто так и не понял, чем они занимались — то ли номер репетировали, то ли фотографию в "Инстаграм" делали. В любом случае проход они заблокировали мощно".

Скриншот видео © Instagram / passengershaming

"Дзынь! Будте добры, орешки к месту 11А".

Фото © Instagram / passengershaming

"Кто-то решил так просушить потные носки. Сначала я учуял запах и только потом заметил саму картину".

Фото © Instagram / passengershaming

"Лицо ребёнка говорит само за себя".

Фото © Instagram / passengershaming

"Когда мечтал о красивых видах из иллюминатора, но досталось место у прохода, и ЭТО — всё, что ты видишь".

Фото © Instagram / passengershaming

"Пожалуйста, кормите своих детей перед полётом".

Фото © Instagram / passengershaming

"А теперь представьте, каково было лететь рядом с ними".

Фото © Instagram / passengershaming

"Мне страшно, что я несколько часов летела с виновниками этого ужаса в одном самолёте".

Фото © Instagram / passengershaming