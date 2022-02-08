НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

10 фотографий таких ужасных попутчиков, что вы захотите остаться дома и никуда не лететь

Для многих перелёт — стресс сам по себе. Но есть попутчики, которые пугают даже путешественников со стажем. Проект passengershaming высмеивает как раз таких людей. Собрали самое смешное оттуда.

8 февраля, 14:00

Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Instagram / passengershaming

"Одна загадка — как они протащили всё это добро в самолёт".

Фото © Instagram / passengershaming

Фото © Instagram / passengershaming

"Если ещё хоть раз мне кто-то помешает смотреть мои сериалы…"

Фото © Instagram / passengershaming

Фото © Instagram / passengershaming

"Никто так и не понял, чем они занимались — то ли номер репетировали, то ли фотографию в "Инстаграм" делали. В любом случае проход они заблокировали мощно".

Скриншот видео © Instagram / passengershaming

Скриншот видео © Instagram / passengershaming

"Дзынь! Будте добры, орешки к месту 11А".

Фото © Instagram / passengershaming

Фото © Instagram / passengershaming

"Кто-то решил так просушить потные носки. Сначала я учуял запах и только потом заметил саму картину".

Фото © Instagram / passengershaming

Фото © Instagram / passengershaming

"Лицо ребёнка говорит само за себя".

Фото © Instagram / passengershaming

Фото © Instagram / passengershaming

"Когда мечтал о красивых видах из иллюминатора, но досталось место у прохода, и ЭТО всё, что ты видишь".

Фото © Instagram / passengershaming

Фото © Instagram / passengershaming

"Пожалуйста, кормите своих детей перед полётом".

Фото © Instagram / passengershaming

Фото © Instagram / passengershaming

"А теперь представьте, каково было лететь рядом с ними".

Фото © Instagram / passengershaming

Фото © Instagram / passengershaming

"Мне страшно, что я несколько часов летела с виновниками этого ужаса в одном самолёте".

Фото © Instagram / passengershaming

Фото © Instagram / passengershaming

Стюардесса назвала 5 привычек пассажиров, которые на самом деле сводят с ума весь экипаж

Стюардесса назвала 5 привычек пассажиров, которые на самом деле сводят с ума весь экипаж

А вам попадались попутчики, превратившие полёт в ад?

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1