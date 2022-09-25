На смену собачьему холоду: Москвичам пообещали 18-градусное тепло

Продолжительные дожди и холода в Москве наконец может сменить приход тепла, который ожидается через неделю. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на следующих выходных температура может подняться до +18 градусов.

"Во второй части недели осадков заметно станет меньше и они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью, усилится адвекция тёплого воздуха, что вкупе с просветами в облаках повысит температурные показатели. <...> В выходные станет ещё комфортнее, до плюс 13–18 градусов", — написал он в телеграм-канале.

Эксперт предупредил, что сентябрь в предстоящую неделю в Центральной России по-прежнему будет по-осеннему ненастным. Температура на 2,2 градуса ниже положенного, а в норму придёт лишь в последние дни месяца. Так, в первой половине недели ночью будет около трёх-восьми градусов выше нуля, а днём — не более семи-двенадцати. Кроме того, синоптик отметил, что среда станет самым дождливым днём. Ожидается, что выпадет порядка семи-девяти миллиметров осадков.

При этом уже к концу недели напор дождей уменьшится, а температура будет постепенно повышаться. Так, в четверг днём возможно до 14 градусов тепла, а в пятницу — до +16. Как уточнил Тишковец, за пять суток в Москве выпадет ещё до 15 миллиметров осадков, или около 20% от месячной нормы.