Где найти богатого жениха: 3 места "обитания" успешных мужчин

Если хотите богатого жениха — посещайте места, где такие мужчины чаще всего проводят время. Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в интервью изданию Hello перечислила места для знакомства с состоятельным избранником.

"Если вы хотите выйти замуж за богатого, то посещайте яхт-клубы, гольф-клубы, закрытые вечеринки для элиты. Почему? Потому что действует следующий самый важный закон успешного знакомства (успешного — я имею в виду того, которое закончится свадьбой): искать партнёра с точки зрения выбора, а не с позиции скудности!" — сказала она.

По её словам, перед поиском потенциального мужа следует задать себе вопрос, зачем вообще нужен спутник жизни. Если вы ищете просто хорошего парня, то такой типаж легко встретить на фестивалях, спортивных и культурных мероприятиях. Сябитова предостерегла от чрезмерного увлечения онлайн-знакомствами. Она уверена, что часто там легкомысленно относятся к созданию семьи. Поэтому девушка может потерять драгоценное время на мужчину, который и не думает о браке.

Сваха оптимистично смотрит на знакомства в реальной жизни, так как при живом общении легче понять, что из себя представляет потенциальный партнёр. И всё же она настойчиво посоветовала в каждом случае проявлять осторожность и не раскрывать все карты малознакомому собеседнику.