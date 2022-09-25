ОАЭ поставит первую партию СПГ в Германию в конце декабря

Немецкая энергетическая компания RWE договорилась с энергетической и судоходной корпорацией Adnoc из ОАЭ о поставках СПГ в Германию. Об этом говорится на сайте компании. Ожидается, что первая партия топлива должна прибыть заказчику в конце декабря этого года.

"Adnoc и RWE подписали соглашение о поставке первой партии СПГ, которая будет поставляться в (порт. — Прим. Лайфа) Эльбехафен в Брунсбюттеле, недалеко от Гамбурга, Германия", — говорится в заявлении.