ОАЭ поставит первую партию СПГ в Германию в конце декабря
Немецкая RWE и арабская Adnoc договорились о поставках СПГ в Германию
Немецкая энергетическая компания RWE договорилась с энергетической и судоходной корпорацией Adnoc из ОАЭ о поставках СПГ в Германию. Об этом говорится на сайте компании. Ожидается, что первая партия топлива должна прибыть заказчику в конце декабря этого года.
"Adnoc и RWE подписали соглашение о поставке первой партии СПГ, которая будет поставляться в (порт. — Прим. Лайфа) Эльбехафен в Брунсбюттеле, недалеко от Гамбурга, Германия", — говорится в заявлении.
Ранее в Германии началось строительство трубопровода, который свяжет СПГ-терминал в Вильгельмсхафене и газохранилище в Этцеле. Само предприятие планируется ввести в эксплуатацию уже в конце этого года.
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