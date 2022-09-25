Александра Трусова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Спортсмены выступают в столичном дворце спорта "Мегаспорт".

Накануне на контрольных прокатах Трусова исполнила короткую программу. После своего выступления она сообщила о травме спины.

18-летняя фигуристка является бронзовой призёркой чемпионата мира, на европейских первенствах она дважды показывала третий результат. На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова первой в истории без падений исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла в итоге второе место.