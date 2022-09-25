Трусова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России
Александра Трусова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Спортсмены выступают в столичном дворце спорта "Мегаспорт".
Накануне на контрольных прокатах Трусова исполнила короткую программу. После своего выступления она сообщила о травме спины.
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18-летняя фигуристка является бронзовой призёркой чемпионата мира, на европейских первенствах она дважды показывала третий результат. На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова первой в истории без падений исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла в итоге второе место.
Уступив Анне Щербаковой в китайской столице, Александра устроила истерику. Она не дала своему тренеру Этери Тутберидзе себя обнять и заявила, что ненавидит фигурное катание.
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