Центр матери и ребёнка повреждён в Алчевске из-за обстрела ВСУ

Центр матери и ребёнка, а также четыре жилые многоэтажки повреждены в Алчевске, который сегодняшним утром ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, и показали снимки разрушений.