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25 сентября, 12:59

Центр матери и ребёнка повреждён в Алчевске из-за обстрела ВСУ

<p>Несколько зданий повреждено в Алчевске после обстрела ВСУ. Фото © t.me / <a href="https://t.me/LPR_JCCC/7210?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Представительство ЛНР в СЦКК</a></p>

Несколько зданий повреждено в Алчевске после обстрела ВСУ. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Центр матери и ребёнка, а также четыре жилые многоэтажки повреждены в Алчевске, который сегодняшним утром ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, и показали снимки разрушений.

Многоквартирный дом в Алчевске, обстрелянный ВСУ. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Многоквартирный дом в Алчевске, обстрелянный ВСУ. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Алчевск ВСУ обстреляли из американских HIMARS. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Алчевск ВСУ обстреляли из американских HIMARS. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

"В результате обстрела населённого пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 12 ракет типа M31 GMLRS) повреждено четыре многоквартирных жилых дома и Алчевский центр матери и ребёнка", — написано в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что участковые комиссии, которые работают на референдуме в Алчевске Луганской Народной Республики, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны ВСУ.

Татьяна Миссуми

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