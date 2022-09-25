Участковые комиссии в Алчевске эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела ВСУ

Участковые комиссии, которые работают на референдуме в Алчевске Луганской Народной Республики, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом журналистам рассказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"Утром сегодня [обстрелу] также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно", — сказала она и добавила, что в ночь на воскресенье были также обстреляны Северодонецк и Стаханов.