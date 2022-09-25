В Москве отец убил дочь семью выстрелами из ружья и покончил с собой

На западе Москвы мужчина убил собственную дочь, а после наложил на себя руки. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Место происшествия на западе Москвы, где обнаружено два тела. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Следы на автомобильном стекле, оставшиеся после выстрела. Фото © Telegram / Столичное управление СК

Тела женщины 1992 года рождения и мужчины с огнестрельными ранениями были найдены на улице Студенческой вблизи припаркованного автомобиля, на котором также остались следы от выстрелов. Кроме того, на месте происшествия обнаружено и само орудие убийства.

"Предварительно установлено, что мужчина выстрелил в свою дочь, после чего покончил жизнь самоубийством. Также следствием получена информация, что ранее мужчина угрожал погибшей", — говорится в сообщении СК.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как уточнили в СК, будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза — посмертно. Как уточнила прокуратура, мужчина 1973 года рождения произвёл не менее семи выстрелов из охотничьего ружья в свою дочь. Та в этот момент находилась в автомобиле.