В США рассказали, когда военная помощь Украине может сойти на нет

Украина может лишиться американской помощи, если республиканцы возьмут большинство на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, пишет The Wall Street Journal. Так, вопрос финансовой помощи Киеву вызывает всё больше споров среди американской политической элиты, где видят рекордную инфляцию, а также растущую китайскую угрозу, на борьбу с которой не выделяется достаточно средств.

По словам автора материала, функционеры Белого дома и демократического большинства в Конгресс понимают угрозу победы республиканцев, которые видят всё меньше оправданий для такой помощи Киеву.

"Официальные лица в Конгрессе и администрации Байдена заявили, что работают быстро, чтобы одобрить как можно больше помощи для Украины до конца года, поскольку будущие запросы могут столкнуться с сильным сопротивлением", — подчёркивает автор.