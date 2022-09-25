В США рассказали, когда военная помощь Украине может сойти на нет
WSJ: Украина может лишиться американской помощи после ноябрьских выборов в Конгресс
Украина может лишиться американской помощи, если республиканцы возьмут большинство на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, пишет The Wall Street Journal. Так, вопрос финансовой помощи Киеву вызывает всё больше споров среди американской политической элиты, где видят рекордную инфляцию, а также растущую китайскую угрозу, на борьбу с которой не выделяется достаточно средств.
По словам автора материала, функционеры Белого дома и демократического большинства в Конгресс понимают угрозу победы республиканцев, которые видят всё меньше оправданий для такой помощи Киеву.
"Официальные лица в Конгрессе и администрации Байдена заявили, что работают быстро, чтобы одобрить как можно больше помощи для Украины до конца года, поскольку будущие запросы могут столкнуться с сильным сопротивлением", — подчёркивает автор.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии какой-либо помощи Киеву. По словам украинского лидера, Иерусалим, несмотря на отсутствие какой-либо поддержки Киева, экспортирует оружие в другие страны.
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