В "Почте" на iOS 16 нашли странный баг, который позволяет удалить учётную запись

В приложении "Почта" на iOS 16 разработчики сервиса VPN Tracker заметили сбои при получении некоторых писем. Как сообщает издание MacWorld, этот баг может привести к удалению учётной записи в сервисе.

Специалисты обнаружили, что приложение начинает странно себя вести при получении писем от отправителя, адрес которого содержит две кавычки, например по одной с обеих сторон. При открытии такого сообщения с устройства на iOS 16 "Почта" закрывается, при этом послание остаётся в разделе "Непрочитанные". Повторный запуск сервиса, перезагрузка гаджета или переустановка приложения не помогают решить проблему.

Разработчики VPN Tracker нашли этот баг при просмотре спам-сообщений и назвали такую атаку Mailjack. Чтобы решить проблему, они рекомендуют удалить полученное письмо из входящих. Причём делать это следует с устройства, на котором нет iOS 16.