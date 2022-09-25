В "Почте" на iOS 16 нашли странный баг, который позволяет удалить учётную запись
В приложении "Почта" на iOS 16 разработчики сервиса VPN Tracker заметили сбои при получении некоторых писем. Как сообщает издание MacWorld, этот баг может привести к удалению учётной записи в сервисе.
Специалисты обнаружили, что приложение начинает странно себя вести при получении писем от отправителя, адрес которого содержит две кавычки, например по одной с обеих сторон. При открытии такого сообщения с устройства на iOS 16 "Почта" закрывается, при этом послание остаётся в разделе "Непрочитанные". Повторный запуск сервиса, перезагрузка гаджета или переустановка приложения не помогают решить проблему.
Разработчики VPN Tracker нашли этот баг при просмотре спам-сообщений и назвали такую атаку Mailjack. Чтобы решить проблему, они рекомендуют удалить полученное письмо из входящих. Причём делать это следует с устройства, на котором нет iOS 16.
Ранее Лайф писал, что новая версия операционной системы iOS 16, выпущенная Apple, стала доступной для пользователей из России. Среди прочего изменения в ней коснулись экрана блокировки, отправки сообщений, совместной работы с вкладками.
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