Какие задачи будут выполнять на фронте мобилизованные россияне
Командир штурбата ДНР рассказал, какие задачи будут выполнять мобилизованные россияне
Командир ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим Индус Дроздов объяснил: призванные в рамках частичной мобилизации россияне нужны для контролирования освобождённых территорий. О задачах новобранцев он рассказал в беседе с Ura.ru.
"Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобождённых территорий. Сейчас мы идём вперёд, соответственно, нужно закрепление территорий. Российской армии нужны подкрепление и поддержка", — объяснил командир.
Дроздов подчеркнул, что сейчас противник использует тактику террора. Военный также выразил уверенность, что освобождённые территории Донбасса так или иначе присоединятся к Российской Федерации.
Ранее на горячей линии 122 пояснили, кто может подпасть под частичную мобилизацию в России. Так, призвать могут лиц, имеющих опыт реальных боевых действий, в том числе и мужчин-учителей, которые имеют необходимый боевой опыт. При этом, согласно указу президента от 24 сентября, отсрочке от мобилизации подлежат студенты очной и вечерней форм обучения, получающие высшее образование впервые.
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