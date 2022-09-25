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Опубликовано 25 сентября 2022, 13:19
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Какие задачи будут выполнять на фронте мобилизованные россияне

Командир штурбата ДНР рассказал, какие задачи будут выполнять мобилизованные россияне

Командир ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим Индус Дроздов объяснил: призванные в рамках частичной мобилизации россияне нужны для контролирования освобождённых территорий. О задачах новобранцев он рассказал в беседе с Ura.ru.

"Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобождённых территорий. Сейчас мы идём вперёд, соответственно, нужно закрепление территорий. Российской армии нужны подкрепление и поддержка", — объяснил командир.

Дроздов подчеркнул, что сейчас противник использует тактику террора. Военный также выразил уверенность, что освобождённые территории Донбасса так или иначе присоединятся к Российской Федерации.

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Ранее на горячей линии 122 пояснили, кто может подпасть под частичную мобилизацию в России. Так, призвать могут лиц, имеющих опыт реальных боевых действий, в том числе и мужчин-учителей, которые имеют необходимый боевой опыт. При этом, согласно указу президента от 24 сентября, отсрочке от мобилизации подлежат студенты очной и вечерней форм обучения, получающие высшее образование впервые.

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Ирина Фальке
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