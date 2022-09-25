Какие задачи будут выполнять на фронте мобилизованные россияне

Командир ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим Индус Дроздов объяснил: призванные в рамках частичной мобилизации россияне нужны для контролирования освобождённых территорий. О задачах новобранцев он рассказал в беседе с Ura.ru.

"Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобождённых территорий. Сейчас мы идём вперёд, соответственно, нужно закрепление территорий. Российской армии нужны подкрепление и поддержка", — объяснил командир.

Дроздов подчеркнул, что сейчас противник использует тактику террора. Военный также выразил уверенность, что освобождённые территории Донбасса так или иначе присоединятся к Российской Федерации.