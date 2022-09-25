Бойцы ДНР показали сбитый беспилотник "Фурия", корректировавший огонь ВСУ по рынку Донецка
Народная милиция ДНР показала сбитый силами ПВО республики беспилотник "Фурия", который 22 сентября вёл корректировку огня ВСУ по крытому рынку в Донецке. В тот день погибли шестеро горожан. Уничтожение аппарата помогло избежать ещё больших жертв, отметили в ведомстве.
В ДНР показали сбитый украинский беспилотник "Фурия", который корректировал огонь ВСУ по Донецку. Видео © t.me / Народная милиция ДНР
"Данный вид беспилотника занимался корректировкой огня с натовского орудия. Били в тот день по крытому рынку, были жертвы. При заходе на второй круг он был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Оса" над Донецком", — пояснил офицер НМ ДНР с позывным Эттинг.
Он подчеркнул, что украинские военные прекрасно знали, куда бьют, и прицельно вели огонь по жилым районам. В доказательство слов военнослужащий показал сбитый беспилотник со встроенной камерой высокого разрешения. Вращающийся объектив помогал ВСУ не просто скорректировать огонь, но и точно распознать, что находится внизу.
Напомним, 22 сентября ВСУ выпустили две ракеты по крытому рынку Донецка. Один снаряд попал в проезжавший автобус, а другой — в асфальт у продуктового магазина. В числе погибших оказались 14-летний подросток, мать двоих детей и продавщица цветочного магазина. Всего известно о шести жертвах и шестерых раненых.
t.me / Народная милиция ДНР