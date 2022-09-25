Больше половины итальянцев стали меньше есть из-за высоких цен
La Repubblica: 58% итальянцев стали меньше есть в связи с ростом цен
58% итальянцев стали меньше есть из-за высоких цен. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на опрос Legacoop-Ipsos.
Так, 27% респондентов признались, что больше не покупают в прежнем объёме колбасы, 26% респондентов сократили расходы на рыбу, 21% — на мясо, а 19% — на сыры и замороженные продукты. Известно, что 14% итальянцев теперь не так часто приобретают фрукты и овощи, а 11% — иногда отказываются от макарон и мучных изделий.
А 47% граждан европейской страны из-за экономии не всегда включают духовку. 31% опрошенных стали питаться продуктами быстрого приготовления.
Ранее Лайф писал, что в Италии растёт число граждан, которые выражают своё недовольство высокими ценами на электричество. Так, количество недовольных ростом цен на энергию за последнее время увеличилось втрое.
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