Больше половины итальянцев стали меньше есть из-за высоких цен

Так, 27% респондентов признались, что больше не покупают в прежнем объёме колбасы, 26% респондентов сократили расходы на рыбу, 21% — на мясо, а 19% — на сыры и замороженные продукты. Известно, что 14% итальянцев теперь не так часто приобретают фрукты и овощи, а 11% — иногда отказываются от макарон и мучных изделий.