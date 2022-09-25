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25 сентября, 14:06

Звезда "Ворониных" Любовь Тихомирова погрязла в долгах из-за бывшего мужа Ласло Долински

Актриса Любовь Тихомирова, наиболее известная по телесериалу "Воронины", погрязла в судебных тяжбах со своим бывшим мужем дирижёром Ласло Долински. Они развелись ещё три года назад, однако с тех пор регулярно видятся в судах, участвуя в финансовых спорах.

Звезда рассказала в эфире НТВ, что Долински ещё во времена их совместной жизни взял в кредит четыре миллиона рублей для покупки дорогого авто, половину которого вынуждена выплачивать актриса. Более того, у бывших супругов есть общая дочь — восьмилетняя Любава, которая проживает с мамой и, по её же словам, получает от отца всего пять тысяч рублей в месяц в качестве алиментов.

"Сначала было предложение 30 тысяч рублей давать в месяц, соглашение подписать. Но 30 тысяч — это тоже мало. Я знала его доходы и сказала: "Ну хотя бы пятьдесят. Мы живём в Москве". Ах, не хочешь 30, тогда нисколько не будет", рассказала Тихомирова.

На данный же момент актриса пытается отсудить у бывшего мужа миллион рублей, который она вложила в загородный дом его родственников.

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Wikipedia

Матвей Шандрыголов

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