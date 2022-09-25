6 звёздных секретов красоты, которые любой уважающий себя мужчина должен взять в привычку

Мы привыкли смотреть на знаменитостей со скепсисом, а ещё считать, что обычным людям никогда не достичь таких же высот, к которым сумели прийти звёзды. Это касается в том числе и сферы красоты. Но оказалось, что секреты привлекательного внешнего вида именитых мужчин достаточно просты. Повторить эти бьюти-ритуалы сможет любой парень, который хочет быть притягательным в глазах женщин. Много времени на подобные процедуры не потратите, зато гарантированно останетесь довольны результатом. Какие советы взять на вооружение?

Используйте патчи от мешков под глазами, как Андрей Малахов

Используйте патчи для области под глазами. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / malakhov007

Знаменитый телеведущий никогда не скрывал, что с удовольствием использует вспомогательные средства для поддержания молодости и красоты. Один из самых простых к повторению способов придать себе свежий вид утром, убрать отёчность и тёмные круги под глазами — использовать патчи. Подберите под тип кожи подходящий состав и просто прикладывайте продукт к проблемным зонам, оставляя на 15–20 минут.

Регулярно занимайтесь спортом, как Райан Гослинг

Хорошая фигура у мужчины — залог привлекательности. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / evamendes

Звезда Голливуда и любимчик миллионов женщин Райан Гослинг всегда бесподобно выглядит на красных ковровых дорожках, в кино и даже на фото без рубашки. А всё из-за того, что актёр регулярно занимается спортом. Хорошая фигура у парня — залог привлекательности. Привычка ходить в спортзал очень правильная, и её могли бы перенять многие мужчины. Мы не говорим сейчас о многочасовых сложных тренировках, но хотя бы несколько раз в неделю ходить в качалку могут все. Были бы стимул и желание.

Увлажняйте кремом кожу лица, как Родион Газманов

Стоит регулярно использовать увлажняющий крем для лица. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rodder13)

Сын народного артиста России Олега Газманова с юных лет увлекался творчеством и музыкой. Сейчас Родиону уже 41 год, он известен как певец, актёр и предприниматель. Как-то Газманов-младший сказал, что ухаживает за кожей лица в большинстве случаев как и все: пена для бритья, успокаивающее молочко и лосьон. Но в осенний период добавляет в уход увлажняющий крем для лица. Этот продукт защищает кожу от обезвоживания и не даёт шелушиться, позволяя Родиону Газманову выглядеть всегда опрятно и привлекательно.

Следите за питанием, как Генри Кавилл

Мужчинам стоит стараться питаться разнообразно и включать в рацион овощи и фрукты. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / henrycavill

Знаменитый ведьмак Геральт и Человек из стали Генри Кавилл тоже пользуется у женщин и девушек особой популярностью. У актёра здоровый цвет лица, крепкое телосложение, хорошее чувство юмора, а ещё он ведёт активный образ жизни. В чём секрет Генри Кавилла? В том, что знаменитость очень следит за тем, что ест. Большинству мужчин не помешало бы перенять эту привычку. Хотя бы стараться питаться разнообразно и включать в рацион овощи и фрукты. Это поможет сохранить молодость и красоту.

Ухаживайте за бровями, как Криштиану Роналду, и за бородой, как Крис Эванс

Бьюти-процедуры, которые должны стать основными для всех мужчин, — уход за растительностью на лице. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) /cristiano, chrisevans

Ещё одна бьюти-процедура, ставшая визитной карточкой некоторых знаменитостей, должна быть взята за основу вообще всеми мужчинами — мы про уход за растительностью на лице. Усики это, щетина или борода, брови. Чтобы выглядеть опрятно и вызывать интерес противоположного пола, не стоит лениться и запускать себя. Актёр Крис Эванс, которого все знают по роли Капитана Америка, всегда поддерживает форму бороды в идеальном состоянии, а бомбардир Криштиану Роналду тщательно ухаживает за бровями. Привычки, которые стоит перенять.

Периодически наносите тканевые маски на лицо, как Том Круз

Питать кожу лица можно тканевыми масками, много времени такая процедура не займёт. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / tomcruise