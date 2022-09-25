10 психологических лайфхаков, которые упростят жизнь и дадут шанс наконец наслаждаться ею

"Если кто-то начинает наезжать не по делу, распыляться и орать без основания, сижу с отрешённым лицом и смотрю в сторону. Когда заканчивается монолог, через какое-то мгновение говорю: "Я задумалась. Вы что-то сказали?" Эти лица людей… Они готовы из штанов выпрыгнуть… В основном разворачиваются и уходят, а некоторые повторяют, но уже без ора", — проект "Подслушано".

"Вчера моя пришла с работы. Злая, уставшая. Наорала на меня за посуду в мойке и носок на подоконнике. Вроде как ссоры не миновать, но есть тут один трюк. Срочно завернул мадам в плед, дал кружку с чаем, ушёл мыть посуду. Важно всё сделать быстро и молча (совсем-совсем молча). Десять минут — она остыла, расслабилась, даже извиняться начала за своё поведение и ластиться. Вот и весь секрет идеальных отношений. Не понимаю, чего сложного-то, мужики?" — проект "Подслушано".

Фото © Shutterstock

"Прочитал недавно секрет о том, что нужно больше внимания уделять своей половинке. Стал чаще звонить днём по пустякам, писать чаще, пытаюсь придумать мелкие сюрпризы вроде цветов полевых или шоколадок, подкинутых в сумочку. Чёрт, чудеса какие-то! Перестали ссориться, нежности с её стороны просто рекой, секс жарче. Кажется, даже глаза вновь загорелись, как при первых встречах. Я и сам, кажется, чувствую себя бодрее!" — проект "Подслушано".

"Лучший совет, который мне дал семейный психолог. Если в семье появляется ещё один ребёнок, старший непременно однажды задаст вопрос: "Кого ты больше любишь, мама?" Нужно обнять ребёнка и сказать: "Тебя я люблю на N лет больше!" — проект "Подслушано".

"Всем известно, что накормить маленьких детей сложно, а договориться с ними ещё сложнее. Моя тактика по привлечению детей в процесс приготовления обеда очень проста: "Дети, вам приготовить котлету с картошкой или с пюре? На гарнир макарошки или спагетти? А какой суп? Куриный или вермишелевый?" По сути, всё одно и то же, но дети рады, что их мнение учитывается, и с удовольствием уплетают приготовленные блюда", — проект "Подслушано".

Фото © Shutterstock

"Мой мужчина иногда начинает нервничать без повода. Успокоить его сложно. Всякие "Успокойся, родной", "Я тебя люблю" и прочее не работают. Поэтому, когда я не хочу ругаться, я запрыгиваю на него с криком "Я коала!" и жую его ухо, как эвкалипт. Работает великолепно", — проект "Подслушано".

"У нас дома есть "грустная коробочка". Это обычная картонная коробка из-под плафона для люстры, в которую мы с мужем подбрасываем друг другу вкусняшки или мелкие подарки, например гель для душа, баночку пива, крем для рук и прочее. Если становится грустно — заглянул и порадовался. Очень приятная традиция, всегда поднимающая настроение", — проект "Подслушано".

"Когда дочка в очередной раз заистерила на тему "Не хочу учиться" (пятый класс), сказала: "Ок, иди работать, но без образования — только дворником". Договорилась со знакомой женщиной-дворником, которая работает во дворе, чтобы научила своей работе. Город маленький, знаю её давно. Каждое утро в шесть выводила на работу нехочуху. Забирала потом. Через три дня бежала в школу, больше ни одной истерики", — проект "Подслушано".

Фото © Shutterstock

"Всегда, когда испытываю страх перед чем-либо (будь то уколы, выступление перед коллегами, лечение зубов), думаю о том, что через час или на следующий день в это же время мне будет намного лучше и жизнь продолжится спокойно. Несколько лет так делаю, всегда помогает", — проект "Подслушано".