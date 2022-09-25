10 психологических лайфхаков, которые упростят жизнь и дадут шанс наконец наслаждаться ею
Мир вокруг нас субъективен, поэтому иногда, чтобы изменить жизнь до неузнаваемости, хватит пары психологических лайфхаков. Собрали 10 советов, которые точно сделают вашу жизнь проще.
"Если кто-то начинает наезжать не по делу, распыляться и орать без основания, сижу с отрешённым лицом и смотрю в сторону. Когда заканчивается монолог, через какое-то мгновение говорю: "Я задумалась. Вы что-то сказали?" Эти лица людей… Они готовы из штанов выпрыгнуть… В основном разворачиваются и уходят, а некоторые повторяют, но уже без ора", — проект "Подслушано".
"Вчера моя пришла с работы. Злая, уставшая. Наорала на меня за посуду в мойке и носок на подоконнике. Вроде как ссоры не миновать, но есть тут один трюк. Срочно завернул мадам в плед, дал кружку с чаем, ушёл мыть посуду. Важно всё сделать быстро и молча (совсем-совсем молча). Десять минут — она остыла, расслабилась, даже извиняться начала за своё поведение и ластиться. Вот и весь секрет идеальных отношений. Не понимаю, чего сложного-то, мужики?" — проект "Подслушано".
Фото © Shutterstock
"Прочитал недавно секрет о том, что нужно больше внимания уделять своей половинке. Стал чаще звонить днём по пустякам, писать чаще, пытаюсь придумать мелкие сюрпризы вроде цветов полевых или шоколадок, подкинутых в сумочку. Чёрт, чудеса какие-то! Перестали ссориться, нежности с её стороны просто рекой, секс жарче. Кажется, даже глаза вновь загорелись, как при первых встречах. Я и сам, кажется, чувствую себя бодрее!" — проект "Подслушано".
"Лучший совет, который мне дал семейный психолог. Если в семье появляется ещё один ребёнок, старший непременно однажды задаст вопрос: "Кого ты больше любишь, мама?" Нужно обнять ребёнка и сказать: "Тебя я люблю на N лет больше!" — проект "Подслушано".
"Всем известно, что накормить маленьких детей сложно, а договориться с ними ещё сложнее. Моя тактика по привлечению детей в процесс приготовления обеда очень проста: "Дети, вам приготовить котлету с картошкой или с пюре? На гарнир макарошки или спагетти? А какой суп? Куриный или вермишелевый?" По сути, всё одно и то же, но дети рады, что их мнение учитывается, и с удовольствием уплетают приготовленные блюда", — проект "Подслушано".
Фото © Shutterstock
"Мой мужчина иногда начинает нервничать без повода. Успокоить его сложно. Всякие "Успокойся, родной", "Я тебя люблю" и прочее не работают. Поэтому, когда я не хочу ругаться, я запрыгиваю на него с криком "Я коала!" и жую его ухо, как эвкалипт. Работает великолепно", — проект "Подслушано".
"У нас дома есть "грустная коробочка". Это обычная картонная коробка из-под плафона для люстры, в которую мы с мужем подбрасываем друг другу вкусняшки или мелкие подарки, например гель для душа, баночку пива, крем для рук и прочее. Если становится грустно — заглянул и порадовался. Очень приятная традиция, всегда поднимающая настроение", — проект "Подслушано".
"Когда дочка в очередной раз заистерила на тему "Не хочу учиться" (пятый класс), сказала: "Ок, иди работать, но без образования — только дворником". Договорилась со знакомой женщиной-дворником, которая работает во дворе, чтобы научила своей работе. Город маленький, знаю её давно. Каждое утро в шесть выводила на работу нехочуху. Забирала потом. Через три дня бежала в школу, больше ни одной истерики", — проект "Подслушано".
Фото © Shutterstock
"Всегда, когда испытываю страх перед чем-либо (будь то уколы, выступление перед коллегами, лечение зубов), думаю о том, что через час или на следующий день в это же время мне будет намного лучше и жизнь продолжится спокойно. Несколько лет так делаю, всегда помогает", — проект "Подслушано".
"Решила для себя, что моё счастье в моих руках. Каждое утро после бессонной ночи с младшим или после плохой оценки старшей, после ворчания мужа встаю перед окном и улыбаюсь: "Доброе утро, планета!" Первые дни было тяжело, улыбка натягивалась из подмышек, глаза категорически не хотели открываться, а настроение радовать. Спустя буквально три недели поняла, что я нереально счастливый человек, утренний ритуал прибавляет сил и заряжает на целый день! А главное — вокруг всё само начало получаться!" — проект "Подслушано".
Shutterstock